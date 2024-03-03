Mardin'de soba zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastanelik oldu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedaviye alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mart 2024 15:34, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 15:35
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi'nde sabah saatlerinde B.T.(59), A.T. (36), M.T. (34), F.T. (33), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Sabah saatlerinde diğer aile üyelerinin fark etmesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Zehirlenen 4 kişi, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.