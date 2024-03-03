Muğla'da sokak ortasında infaz

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesi Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta yürüyen Alican Kırca'ya (61), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

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