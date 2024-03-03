Başakşehir, Samsunspor'u tek golle geçti

Moundilmadji'nin kırmızı kart görmesiyle birlikte karşılaşmanın 34. dakikasından itibaren 10 kişi mücadele eden Samsunspor ise 33 puanla 11. sırada yer aldı.

Turuncu-lacivertliler 47. dakikada Aleksic'in attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca 3 puanla ayrılan taraf oldu.

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