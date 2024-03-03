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Başakşehir, Samsunspor'u tek golle geçti

Süper Lig'de Başakşehir, 34. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele eden Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puana ulaşan taraf oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2024 15:42, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 15:43
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Başakşehir, Samsunspor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Turuncu-lacivertliler 47. dakikada Aleksic'in attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte Çağdaş Atan'ın öğrencileri puanını 39'a çıkartarak 6. sıraya yükseldi.

Moundilmadji'nin kırmızı kart görmesiyle birlikte karşılaşmanın 34. dakikasından itibaren 10 kişi mücadele eden Samsunspor ise 33 puanla 11. sırada yer aldı.

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