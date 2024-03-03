Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz

31 Mart'taki yerel seçimlere 28 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde konuşuyor.

''TÜRKİYE'Yİ, TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU İLE BULUŞTURDUK''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asırlık ihmallerin sonucu olan altyapı eksiklerini gidermek için çalıştık. Başbakanlığımız ve cumhurbaşkanlığımız süresince hiç kimseyi hiçbir zaman ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızı kucakladık hizmet ettik. Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk. Biz bu ülkeyi 81 vilayetinin tamamıyla kucakladık. Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile biz buluşturduk.

''MUĞLA HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL''

Muğla hak ettiği yerde değildir. Muğla'nın önündeki en büyük engel ise bu şehrin büyükşehir belediyesini 25 yıldır yöneten zihniyettir.

''ENGELLENEN PROJELERİ ÜST ÜSTE KOYSANIZ BİR MUĞLA DAHA ÇIKAR''

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yargı yolu ile engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar. Bugün Muğla turizmde ve tarımda Antalya'nın gerisinde kalmışsa tek sebebi bu zihniyettir ve onun Atatürk'ün arkasına saklanan kifayetsiz çevresidir.

''31 MART'TA MİLLİ İRADE BAYRAMINI İLAN EDECEĞİZ''

Bu yıl Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz.''