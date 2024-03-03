Yeni haftada hava nasıl olacak?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de salı ve çarşamba yağış bekleniyor.

Yağışın etkisiyle uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren düşecek. Sıcaklık, ülke genelinde mevsim normalleri civarında yer yer de mevsim normallerinin altında seyredecek.

Özellikle kıyı Ege ve Antalya çevresinde yağışın sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Hafta ortasında yağış, neredeyse tüm yurdu etkisi altına alacak.

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