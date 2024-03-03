Derbi öncesi Zaha'dan Galatasaray'a kötü haber

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Aurier ile Hakim Ziyech ise sakatlıkları dolayısıyla maç kadrosunda yok.

Öte yandan Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e alınan mağlubiyetin ardından Okan Buruk ile tartışma yaşayan Sergio Oliveira da maç kadrosunda yer almıyor.

Karşılaşma öncesinde ayağında ödem olan Wilfried Zaha, sakatlığı dolayısıyla maç kadrosuna alınmadı.

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