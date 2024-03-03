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Okan Buruk'tan derbi öncesi Zaha ve Abdülkerim açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi Abdülkerim ve Zaha'nın son durumunu açıkladı. Buruk, "Abdülkerim'in dün yapılan antrenmanın içinde kendini çok rahat hissetmedi o yüzden kadroya almadık. Zaha aynı şekilde darbeye bağlı kemik ödemi vardı. MR kontrolleri sonucunda ağrıyla birleşince kadroda yer almadı." diye konuştu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Mart 2024 18:55, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 18:57
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Okan Buruk'tan derbi öncesi Zaha ve Abdülkerim açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulunduş.

Okan Buruk'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

ABDÜLKERİM VE ZAHA

"Abdülkerim'in dünkü idmanda bir ağrısı oldu. Zaten onu idareli olarak kullanıyorduk. Dün de antrenmanın içinde kendini çok rahat hissetmedi o yüzden kadroya almadık.

Zaha aynı şekilde darbeye bağlı kemik ödemi vardı. MR kontrolleri sonucunda ağrıyla birleşince kadroda yer almadı.

Onun dışındaki kadro tamamen bizim tercihimiz. Aurier ve Ziyech'in sakatlıkları devam ediyor."

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

"Rakip takım kadrosunu gördüm, merkezde iki tane defansif özellikli, önünde 4 ofansif oyuncuları var. Rakibimizin önemli özelliği, 4 maçtır gol yemiyor. Güvenli bir oyun ortaya koyuyor. Kaliteli oyuncuları var, özellikle ön tarafta, skora etki edecek oyuncular. Gol yemezseniz bu da maç kazandırıyor. Zorlu bir maç bekliyor. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Zor bir deplasman ama oyuncularım bu tür deplasmanlara alışık. Amacımız kazanmak. Bu maçı kazanırsak şampiyon olmuyoruz. Çok maç var, 11 maç var. Kazanıp avantajı devam ettirmek istiyoruz. Kazanmak çok önemli bugün. Rakibimiz de bizi yenmek için oynayacak. İnşallah iyi oyunla kazanırız. En büyük isteğim bu."

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