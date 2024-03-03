Fernando Santos'tan Salih Uçan ve Svensson açıklaması
Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Salih Uçan ve Svensson'un kadroda yer almamasına değinen Portekizli çalıştırıcı, "Salih'in zaten bir sakatlığı var. Svensson da ateşi olduğundan dolayı bugün bizimle olmayacak." diye konuştu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Mart 2024 18:56, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 18:57
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.
Fernando Santos'un açıklamaları şu şekilde;
"Müthiş bir atmosfer var. Çok iyi bir destek olacaktır taraftardan. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Bu maç için oyuncularıma motivasyon konuşması yapma ihtiyacı duymadım. Derbilerin başka bir atmosferi olur zaten. Oyuncularım da bunun farkında.f"
SVENSSON VE SALİH UÇAN AÇIKLAMASI
Salih'in zaten bir sakatlığı var. Svensson da ateşi olduğundan dolayı bugün bizimle olmayacak.Okan Buruk'tan derbi öncesi Zaha ve Abdülkerim açıklaması