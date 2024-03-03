İstanbul'da 19 aracın lastiklerini patlatan 3 kişi tutuklandı

Çalışmalar sonucunda kimlikleri ve adresleri tespit edilen F.A., Ş.B. ve A.E. gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ne dün gece saatlerinde gelen bazı kişiler, park halindeki kimi araçların lastiklerini kesti.

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