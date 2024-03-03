Muhalefet liderlerinden mülakatsız atama talebine destek

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama sayısını henüz açıklamadı.

Sosyal medyada bir araya gelen öğretmenler, mülakatsız ve rekor atama için etkinlik düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de öğretmenlerin talebine destek verdi.

Özgür Özel'in attığı Twit şu şekilde

Mülakatın kaldırılması sözünü tutmayan Milli Eğitim Bakanlığı'na atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini hatırlatıyoruz.

2023 KPSS puanlarıyla mülakatsız atama bekleyen öğretmenlerin yanındayız.

Meral Akşener'in attığı Twit de şu şekilde

Ülkemizde "atanamayan öğretmen" diye sorun olması bile bu iktidar için bir utanç vesikasıdır.

Kendi ellerinizle sebep olduğunuz bu sorunu, daha fazla görmezden gelemezsiniz.

Seçim zamanı kürsülerden verdiğiniz sözleri tutun.



Öğretmenlerimizi bir an önce öğrencilerine kavuşturun.