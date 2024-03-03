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'Oy vermesinler' denilmişti. İmamoğlu'nun bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz" demesinin ardından partisindeki çoğu ismin bedelli askerlik yaptığı öğrenildi. Bunlardan en dikkat çekeni ise CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu..

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mart 2024 21:03, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 21:06
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'Oy vermesinler' denilmişti. İmamoğlu'nun bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı

Yerel seçimlere bir aydan az bir süre kalırken, yurt genelinde seçim heyecanı ve gerilimi gittikçe artıyor..

Siyasi partilerin adayları ve liderleri, medyada ve meydanlarda vaatlerini, projelerini anlatıyor, rakiplerini eleştiriyor..

Genel başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığı günden itibaren dikkat çeken Özel, son yaptığı açıklamasıyle oldukça gündem oldu

"Bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz" dedi

Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde genel başkanlığını sürdüren Özel'in şu sıralar gündeminde bedelli askerlik var.

Özel, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun bedelli askerli yaptığı ortaya çıktı

CHP liderinin açıklamaları gündemdeki yerini korurken arşiv bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Özgür Özel'in açıklamaları büyük tepki çekerken, partisinden pek çok kişinin bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Bunlardan en dikkat çeken isim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu.

Özel'in İmamoğlu'nun bedelli askerliğine karşı nasıl bir tepki vereceği ise merak ediliyor.

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