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Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Necmettin Bircan (55) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mart 2024 22:51, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 22:52
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Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Olay, akşam saatlerinde Serdivan Uzunköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Necmettin Bircan'ın bahçede kestiği ağaç üzerine devrildi. Bircan'ın ağacın altında kaldığını görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Necmettin Bircan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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