Metroda uyuşturucu kullanan şüpheli tutuklandı

Olay, Fatih'te Yenikapı-Kirazlı metrosunda gerçekleşti. Görgü tanıklarının aktardığına göre, H.A. isimli şüpheli metroda uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede viral hale gelirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin H.A. olduğu belirlendi.

Ekipler, H.A.'yı aynı gün bir metro istasyonunda yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

H.A.'nın "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan emniyette 22 kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli, "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.