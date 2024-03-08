Öğretmenlere, iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ÖBA üzerinden verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 21.02.2024 tarih ve 97204474 sayılı yazılarıyla aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile okul ve kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ve 2014/16 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesi hükümleri doğrultusunda Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesinin yedinci fıkrasında, '"İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir." ifadesi ile düzenleme getirilmektedir.

Bu itibarla, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanan "Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi" videoları, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Platformuna yüklenmiştir. Bundan sonraki süreçte, Bakanlığımızca çalışanlara verilecek tekrar temel İSG eğitimlerinin, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Platformu üzerinden uzaktan eğitim yöntemi ile düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda alınacak eğitimlerin, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) "https://www.oba.gov.tr/" Platformu üzerinden alınması gerekmektedir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR