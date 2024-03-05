Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okulların Kontenjan Girişleri yapılacak

Söz konusu yazıda aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile müsiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ortaöğretime Geçiş Esasları" başlıklı 20 nci maddesi ve "Kontenjan Belirleme" başlıklı 25 inci maddesi hükümleri esaslarına göre yapılmaktadır.

Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi üzerinde Kurum İşlemleri/Kayıt İşlemleri sekmesinde yer alan "Özel Yetenekli Öğrenci Kayıt Kontenjan Girişi" ekranlarından bu okullarımızın kontenjan girişi yapılabilecek şekilde düzenleme yapılmıştır.

e-Okul sistemi kontenjan girişlerine açılmış olup giriş ekranı 26 Mayıs 2024 Pazar günü kapatılacaktır. İlgili okullar tarafından kontenjan girişlerinin süresi içeresinde yapılması gerekmektedir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR