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Psikoloji bölümü mezunları rehberlik alanında uzman öğretici olarak görevlendirilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Psikoloji bölümü mezunu olan ve pedagojik formasyon sertifikası bulunmayanların okullarda rehberlik alanında uzman öğretici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Mart 2024 17:00, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 13:38
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Psikoloji bölümü mezunları rehberlik alanında uzman öğretici olarak görevlendirilebilir mi?

Söz konusu görüş yazısında aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu;

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kurumlarda görevlendirilecek personel" başlıklı 25'inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü alt bendinde "Özel eğitim okullarında kontenjana bakılmaksızın, ilkokullarda kayıtlı öğrenci sayısı 250 ve daha fazla, ortaokul ve ortaöğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanlara rehber öğretmen," hükmü yer almaktadır.

Kurumun MEBBİS kayıtları incelendiğinde mevcut durumda 146 kayıtlı öğrencisinin bulunduğu ve bu nedenle rehber öğretmen görevlendirilmediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte il ve ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu hizmetlerin verildiği özel ve resmi eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Bu Yönetmeliğin birinci maddesinin (o) bendinde rehber öğretmen/psikolojik danışman "eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan, okul rehberlik ve psikolojik danışma programının uygulanması ve koordinasyonunun sağlanmasında program sorumlusu olarak görev alan, rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan personeli; psikolojik danışman ise üniversitelerin eğitimde psikolojik hizmetler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile psikolojik danışma ve rehberlik veya bu alana denk kabul edilen programlardan en az lisans düzeyinde eğitim almış personeli" şeklinde tanımlanmış olup rehber öğretmen/psikolojik danışmana verilen görevler aynı Yönetmeliğin 21'nci maddesinde sıralanmıştır.

Yine aynı Yönetmeliğin "Öğretim kademelerine göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri" başlıklı 7'nci maddesinde ortaokul kademesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin "öğrencinin arkadaşlık ilişkisi kurma ve geliştirme, karar verme, sorumluluk alma ve çatışma çözme gibi yaşam becerileri kazanması, ergenlik dönemindeki değişimlere uyum sağlaması, kendine uygun öğrenme yöntemleri doğrultusunda çalışma becerileri geliştirmesi, ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri ile güçlü ve zayıf yönlerini fark ederek kariyer hedefleri doğrultusunda üst öğrenim kurumlarına yönelmesi amacıyla " yürütüldüğü ifade edilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 21.02.2024 tarih ve 97215395 sayılı görüş yazısında; "Yapılan inceleme sonucunda özetle; rehber öğretmen/psikolojik danışman tanımı ve verilen görevler ile ortaokul kademesinde yürütülmesi beklenen hizmetlerin niteliği ile rehberlik alanının ders niteliği taşımadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda; adı geçen kişinin söz konusu kurumda uzman öğretici kadrosu ile rehberlik alanında görevlendirilemeyeceği değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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