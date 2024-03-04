Kabine toplanıyor: Masada ekonomi, terör ve atamalar var

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının ana gündem maddelerinden biri ekonomi olacak. Ekonomideki yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılan adımlar ele alınacak.

Dış politikada ana gündem maddesi ise Gazze. İsrail'in katliamını durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi konuları istişare edilecek. Ayrıca yaklaşan Ramazan ayı öncesi Gazze'de ateşkesin sağlanması için yürütülecek diplomasi trafiği görüşülecek. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda yürütülen diplomasi trafiği de masanın diğer başlıkları arasında olacak.

On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe'de olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Kabine toplantısında ayrıca terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar da değerlendirilecek. 31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler de masada olacak.