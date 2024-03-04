İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri: Türkiye iki sıra birden yükseldi

Türk havacılık savunma sanayii yeni yıla hızlı girdi. Milli muharip uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuşu dünya basınında ilgi ve övgü ile devam ederken milli seyir füzesi Çakır'a entegre edilen arayıcı başlık ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. Türkiye'nin havacılıktaki başarısı hava kuvvetleri sıralamasına da yansıdı.

NTV Haber'de yer alan habere göre, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması, 2024 yılının başı itibarıyla güncellendi. Yeni yılın başında yapılan araştırma sonucunda, her ulusal güç için toplam hava hizmeti gücü belli oldu. Böylelikle dünyadaki hava kuvvetlerinde güç sıralaması değişti ve Türkiye'nin 2024 yılındaki hava filosu askeri güç konumu belirlendi.

TÜRKİYE İKİ SIRA YÜKSELDİ

İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve hava kuvvetleri gücü;

10- FRANSA

9- TÜRKİYE

ABD'de bulunan Global Firepower Ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye 2023 yılında 11. sırada yer alırken, 2024 yılı itibarıyla 2 sıra atlayarak 9. sıraya yükseldi.

8- MISIR

7- PAKİSTAN

6- JAPONYA

5- GÜNEY KORE

4- HİNDİSTAN

3- ÇİN

2- RUSYA

1- ABD