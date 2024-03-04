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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye'nin şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon şubat ayında beklentileri aşarak aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 04 Mart 2024 10:00, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 10:11
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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye'nin şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi.

Ekonomistler enflasyonun aylık bazda yüzde 4 yükseleceği öngörüsünde bulunurken, yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkmasını bekliyordu.

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 64,86'ya yükselmişti. Aylık bazda ise yüzde 6,7'lik artış kaydedilmişti. Ekonomi yönetimi, ocak ayındaki enflasyon artışını geçici olarak nitelendirmişti.

ÖNCÜ GÖSTERGELER YÜKSELİŞE İŞARET ETTİ

Öncü göstergeler de enflasyonda yükselişe işaret etti. İstanbul'un enflasyonu aylık bazda yüzde 4,07 artarken, yıllık yüzde 76,58'e yükseldi.

Türk-İş verilerine göre Ankara'da gıda harcamaları şubat ayında yüzde 8 arttı. Gıda harcamalarındaki değişim son 12 ay itibarıyla yüzde 72,49 olarak hesaplandı.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 36

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, şubat ayındaki enflasyon raporu sunumunda, aylık enflasyondaki eğilime dikkat edeceklerini söylemişti.

TCMB, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 73 ile zirve yapacağını, yıl sonunda ise yüzde 36'ya gerileyeceğini öngörüyor.

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