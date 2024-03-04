Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

TCMB, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 73 ile zirve yapacağını, yıl sonunda ise yüzde 36'ya gerileyeceğini öngörüyor.

Türk-İş verilerine göre Ankara'da gıda harcamaları şubat ayında yüzde 8 arttı. Gıda harcamalarındaki değişim son 12 ay itibarıyla yüzde 72,49 olarak hesaplandı.

Öncü göstergeler de enflasyonda yükselişe işaret etti. İstanbul'un enflasyonu aylık bazda yüzde 4,07 artarken, yıllık yüzde 76,58'e yükseldi.

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 64,86'ya yükselmişti. Aylık bazda ise yüzde 6,7'lik artış kaydedilmişti. Ekonomi yönetimi, ocak ayındaki enflasyon artışını geçici olarak nitelendirmişti.

Türkiye'nin şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi.

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