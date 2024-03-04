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Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak

Bakan Şimşek, "KDV genel artışı olmayacak, kurumlar vergisi genel artışı olmayacak, gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak, MTV'ye ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik" dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Mart 2024 09:37, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 10:05
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon kanalında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Programımızın özü enflasyonu tek haneye indirmektir. Şu anda fiyat istikrarından uzağız ama hedefimiz bu.

İkinci hedefimiz borç oranını yüzde 40 seviyesinin altında kalıcı olarak tutmak. Üçüncü hedefimiz sürdürülebilir cari açıktır.

Bu hedeflere ulaşmada bize ayak bağı olan kur korumalıdan çıkış hedefimiz var. Burada piyasaları bozmadan kademeli çıkış hedefliyoruz.

Enflasyonu yükseltecek adım atmayacağız. Biz vatandaşımıza da piyasalara da sürpriz yapmayacağız

"VERGİ ARTIŞI OLMAYACAK"

KDV genel artışı olmayacak, kurumlar vergisi genel artışı olmayacak, gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak, MTV'ye ilişkin yeni bir düzenleme olmayacak. Bütçe disiplinini sağlayacağız.

Kur hedefimiz yok ve olmayacak, serbest kur rejimindeyiz.

Seçim sonrasına liranın değer kaybına ilişkin beklentiler bana çok anlamlı gelmiyor

Piyasada Merkez Bankası var, piyasaya arz ediyor bu doğru, ama bunun dışında müdahalemiz yok diyorlar.

Yurtdışından kaynak girişi var. Küresel olarak faiz indirimleri bekleniyor. Bu da risk iştahını artıracak. Türkiye gibi hikayesi olan ülkelere fon akışı devam edecek.

Dünya Bankası ve uluslararası bankalarla çok iyi diyaloglar kurduk.

Uzun vadeli ve uygun koşullarda 12,7 milyar dolar proje kredisi bekliyoruz.

"TL'Yİ DESTEKLEYEN POLİTİKA SETİ VAR"

TL'yi destekleyen, cazip hale getiren bir politika seti var. Bizim kur hedefimiz yok. Ne aşırı değerli TL'yi ne aşırı değersiz TL'yi isteriz.

Biz programımızı uygulayacağız, başarılı bir şekilde uygulandığında lira itibar kazanacak, reel olarak değer kaybetmeyecektir.

Bu tür programlarda başarı ile uygulanan dezenflasyon programlarının neredeyse tamamında mahalli para birimi bir süre değer kazanıyor.

Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Piyasayı bozacak bir vergi düzenlemesi gündemimizde yok. Seçimden sonrası için vergiyle ilgili herhangi bir düzenleme gündemimizde yok.

KDV, gelir vergisi ve MTV oranlarında herhangi bir düzenleme gündemimizde yok.

"KKM'DEN ÇIKIŞ KADEMELİ OLACAK"

Kur korumalıdan çıkmayı önemsiyoruz ancak kademeli olacak. Piyasayı bozmayacak. Kur korumalı mevduattan çıkan ağırlı olarak mevduata gitti.

Kur korumalı, 27 hafta kesintisiz düşüyor, cazip olmaktan çıkmaya başladı. O konuda rahatım, kur korumalıdan çıkışı başaracağız.

Türkiye hazirana ayında büyük ihtimalle gri listeden çıkmış olacak.

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