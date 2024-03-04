Mersin'de kamyonet ile minibüs çarpıştı: 6 işçi yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 09:48, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 09:49
Mersin'in Tarsus ilçesinde H.Ö. idaresindeki minibüs, Yenice Mahallesi D-400 kara yolunda İ.A.'nın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 6 tarım işçisi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.