Memurların aldığı zam iki ayda eridi

Kamu personeli 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 zam almıştı. Bunun dışında kalan diğer zam 2023 yılından hak edilen enflasyon farkı idi. Bu nedenle, zam hesaplamasında yüzde 15 dikkate alınmaktadır.

Kamu personeli 2023 yılının ikinci yarısı için yüzde 29,78 enflasyon farkı almıştı.

TÜİK, 2024 yılı Ocak ayında enflasyonu yüzde 6,7, Şubat ayında da yüzde 4,53 olarak açıkladı. Ocak ve Şubat ayı enflasyonuna göre, kamu personelinin aldığı zammın yarıdan fazlası ilk iki ayda erimiş oldu.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, önümüzdeki aylarda oluşacak enflasyon oranlarıyla birlikte, yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı geçilecek ve enflasyon farkı yeniden çıkmaya başlayacaktır.

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Edip Üzen