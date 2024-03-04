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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybederek 8.907,65 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 18:27, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 18:28
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 189,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,29, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile orman kağıt basım, en fazla gerileyen ise yüzde 4 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi üretici fiyat endeksi ile ABD'de fabrika siparişi verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin ise direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

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