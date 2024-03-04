Dolar günü düşüşle tamamladı
Haftaya değer kazancıyla başlayan dolar, günü 31,53 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 17:50, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 17:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|31,5550
|31,5560
|31,5290
|31,5300
|Avro
|33,9090
|33,9100
|34,2090
|34,2100
|Sterlin
|39,5720
|39,6890
|40,0360
|40,1490
|İsviçre Frangı
|35,3030
|35,4800
|35,6320
|35,7020
|ANKARA
|ABD Doları
|31,5250
|31,6050
|31,4990
|31,5490
|Avro
|33,8690
|33,9490
|34,1690
|34,2290
|Sterlin
|39,5120
|39,7220
|39,9760
|40,1760