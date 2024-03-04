Dolar günü düşüşle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ ABD Doları 31,5550 31,5560 31,5290 31,5300 Avro 33,9090 33,9100 34,2090 34,2100 Sterlin 39,5720 39,6890 40,0360 40,1490 İsviçre Frangı 35,3030 35,4800 35,6320 35,7020 ANKARA ABD Doları 31,5250 31,6050 31,4990 31,5490 Avro 33,8690 33,9490 34,1690 34,2290 Sterlin 39,5120 39,7220 39,9760 40,1760