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Özgür Özel: Parti grubunun yarısı kadın, yarısı erkek olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gün gelecek CHP'de parti grubunun yarısı kadın, yarısı erkek olacak. Belediye başkanlarının yarısı kadın, yarısı erkek olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 11:48, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 11:48
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Özgür Özel: Parti grubunun yarısı kadın, yarısı erkek olacak

CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer'in bir otelde düzenlenen Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Özel, Tekirdağ'ın önemli bir il olduğunu söyledi.

İki gün önce tren kazası davası için Çorlu'ya geldiğini anımsatan Özel, parti olarak kazada hayatını kaybeden vatandaşların her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Özel, duruşmanın ertelendiği 25 Nisan'da da yine Çorlu'da olacaklarını, adalet arayışının arkasında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkını dünyadaki pek çok ülkeden önce Türk kadınına veren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gittiklerini ifade eden Özel, "Dünya kadar ülkede kadınlar oy kullanamazken seçme ve seçilme hakkının tanındığı bir ülkedeyiz. Nice Avrupa Birliği ülkesi bizden 30 sene sonra kadınlara oy kullandırtmaya ya da onları milletvekili yapmaya, belediye başkanı yapmaya başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçmeden bu önemli vizyonu ortaya koydu ve bize de bunu öğütledi. Biz o yüzden CHP'nin aday belirleme süreçlerinde mutlaka kadın adayların ve gençlerin olması gerektiğini düşündük." dedi.

Özel, bu dönem 5 güçlü kadın adayları olmasına rağmen bu sayının daha artması gerektiğini düşündüğünü aktardı.

"Gün gelecek CHP'de parti grubunun yarısı kadın, yarısı erkek olacak. Belediye başkanlarının yarısı kadın, yarısı erkek olacak." diyen Özel, gençleri de çok önemsediklerinin altını çizdi.

"Tarımın küçülmesini asla ve asla içimize sindiremiyoruz"

Özel, Türkiye nüfusunun arttığını ancak tarım alanlarının küçüldüğünü öne sürdü.

Bu durumu kabul edilemez olarak belirten Özel, "Türkiye gibi ihracatı olan, Türkiye gibi beslenme konusunda çok üst düzeyde bir talebin ortaya çıkmış olduğu büyük bir ordusu, güçlü bir ordusu olan genç bir nüfusu olan ülkede ve bu kadar verimli toprakları olan bir ülkede tarımın küçülmesini asla ve asla içimize sindiremiyoruz." dedi.

Ekonomi politikasını eleştiren Özel, "Bir yandan Mehmet Şimşek Türkiye'nin kişi başına milli gelirinin 13 bin 110 dolara çıktığını söylüyor. Türkiye'de kişi başına 13 bin dolar düştüğüne göre emeklinin kayıp 10 bin doları nerededir? Asgari ücretlinin kayıp 7 bin doları vardır." diye konuştu.

Özel, CHP Eşgüdüm Eğitim ve Denetim Birimi kurulacağını birimin Onursal Başkanının Yılmaz Büyükerşen olacağını kaydetti.

Yüceer de Tekirdağ'ın hızla göç aldığını ve bu yönde projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, projelerini anlattı.

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