Ali Yalçın: Memurlarımızın ve emeklilerimizin kayıpları engellenmeli
TÜİK'in Şubat ayı enflasyon rakamlarının yüzde 4, 53 olarak açıklanmasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın enflasyon karşısında ezilen memur ve emeklilerin kayıplarının engellenmesi yönünde bazı adımların atılması gerektiğinin altını çizdi
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Emek tarafının ücretlerine ve piyasalara yönelik uygulanan tedbirler; emek tarafının maaş/ücret artışlarını baskılarken piyasadaki ürünlerin fiyat artışları ise halen devam ettiğini ifade etti. Yalçın X sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
'Enflasyon baskılanmalı, fiyat istikrarı sağlanmalıdır'
Yalçın'dan fiyat istikrarı vurgusu
Şubat ayı enflasyon rakamı TÜİK tarafından %4,53 olarak açıklandı. İki aylık (Ocak-Şubat) enflasyonu %11,54 iken yıllık enflasyon ise %67,07 olarak gerçekleşti.
Emek tarafının ücretlerine ve piyasalara yönelik uygulanan tedbirler; emek tarafının maaş/ücret artışlarını baskılarken piyasadaki ürünlerin fiyat artışları ise halen devam ediyor.
Enflasyonu baskılayan tedbir, önlem ve hamleler ile kamu görevlisi emekçilerimizin/emeklilerimizin kayıpları engellenmeli, fiyat istikrarı sağlanmalıdır.
ENFLASYON BASKILANMALI, FİYAT İSTİKRARI SAĞLANMALIAli YALÇIN (@_aliyalcin_) March 4, 2024
Şubat ayı enflasyon rakamı TÜİK tarafından %4,53 olarak açıklandı. İki aylık (Ocak-Şubat) enflasyonu %11,54 iken yıllık enflasyon ise %67,07 olarak gerçekleşti.
Emek tarafının ücretlerine ve piyasalara yönelik uygulanan.