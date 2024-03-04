Ali Yalçın: Memurlarımızın ve emeklilerimizin kayıpları engellenmeli

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Emek tarafının ücretlerine ve piyasalara yönelik uygulanan tedbirler; emek tarafının maaş/ücret artışlarını baskılarken piyasadaki ürünlerin fiyat artışları ise halen devam ettiğini ifade etti. Yalçın X sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Enflasyon baskılanmalı, fiyat istikrarı sağlanmalıdır'

Yalçın'dan fiyat istikrarı vurgusu

Şubat ayı enflasyon rakamı TÜİK tarafından %4,53 olarak açıklandı. İki aylık (Ocak-Şubat) enflasyonu %11,54 iken yıllık enflasyon ise %67,07 olarak gerçekleşti.

Emek tarafının ücretlerine ve piyasalara yönelik uygulanan tedbirler; emek tarafının maaş/ücret artışlarını baskılarken piyasadaki ürünlerin fiyat artışları ise halen devam ediyor.

Enflasyonu baskılayan tedbir, önlem ve hamleler ile kamu görevlisi emekçilerimizin/emeklilerimizin kayıpları engellenmeli, fiyat istikrarı sağlanmalıdır.