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Evin duvarı cephanelik çıktı

Batman'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri bir evin duvarının içinde cephanelik buldu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Mart 2024 13:28, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 13:30
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Evin duvarı cephanelik çıktı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün il genelinde 'Silah Kaçakçılığının' önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada duvarın içinde cephanelik çıktı.

Yıkılan duvarın arkasında, 3540 Adet Siyah Renkli Şarjör,1640 Adet Siyah Renkli Sürgü Kapağı, 840 Adet Gri Renkli Sürgü Kapağı, 1020 Adet Siyah Renkli Namlu, 600 Adet Gri Renkli Namlu, 750 Adet Tek Dişli Tetik, 2700 Adet Çift Dişli Tetik,550 Adet Tetik Mekanizması,1600 Adet Horoz Mandal Yayı, 250 Adet Sürgü Tutucu Pim,650 Adet İcra Mili Aparatı,900 Adet İcra Mili,3850 Adet Tetik Mekanizması Sabitleyicisi, 500 Adet Tetik Emniyet Kilidi, 60 Adet İcra Mili Sabitleyicisi, 22500 Adet Yay,12500 Adet Sabitleme Pimi, 1200 Adet Emniyet Mandal Pimi ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli tahkikata başlandı.

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