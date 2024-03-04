YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖSYM Başkanlığı tarafından 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) geç başvuruları yarın başlıyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 13:37, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 13:36
1 Şubat'ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 26 Şubat günü saat 23.59'da sona erdi.
ÖSYM, YKS başvurularına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, başvurusunu tamamlayamayan adaylar için geç başvuru tarihlerini duyurdu.
Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvurularını gerçekleştirilebilecek.