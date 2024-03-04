Kışa hasret kalan Manisa'ya bahar geldi! Bu durum bir kesimi endişelendirdi

Son yılların en sıcak kış aylarını yaşayan ve ağaçların erken açtığı Manisa'da mart ayıyla birlikte meyve ağaçları çiçeklerle ova ise sarı ve beyaz papatyalarla doldu. Hava sıcaklıklarının arttığı Manisa'da özellikle üzüm üreticilerini endişeli bekleyiş sardı.

ÜRETİCİLERİ KORKU SALDI

Geçmiş dönemlerde bağların erken göz vermesi ve uyanmasından dolayı rekolte kaybı yaşayan üreticiler bu sene de aynı şeylerin yaşanmasından korkuyor.

"OVANIN İŞİ BİTER"

Sarıgöllü üzüm üreticisi Hasan Kazak aylardır ağaçların çiçek açtığını ve her yerin papatyalarla dolduğunu anlatarak, "Havalar böyle gittiği müddetçe, şimdiden ağaçlar çiçek açtı. Yarın bir ayaz veya don olduğu zaman her taraf mahvolur. Ovanın işi biter. Havalar dengesiz gidiyor" diyerek endişelerini dile getirdi.