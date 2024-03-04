Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Demre ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 12.8 kilometre olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Mart 2024 14:49, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 14:55
AFAD, Antalya'nın Demre ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 14.14'te gerçekleşti.
Depremin derinliği 12.8 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak geçti. Depremin derinliğini de 9.6 kilometre olarak ölçtü.