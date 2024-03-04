Turkcell Süper Kupa maçının saatinde değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonun açıklamasına göre, geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapıldı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlangıç saatinin 21.30 şeklinde değiştirilmesine karar verildi.