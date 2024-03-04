KPSS-2024/5 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden KPSS-2024/5 yerleştirme sonuçları açıklandığını duyurdu.
ÖSYM internet sitesinden KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu
ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde
21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Mart 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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KPSS-2024/5 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2024/5
Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2024/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2024/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2024/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)