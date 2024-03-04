İstanbul'da yılın ilk 2 ayında suç oranları düştü

İstanbul Valisi Gül, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, kentteki 2023 ile 2024'ün ilk 2 ayına ilişkin asayiş verilerini açıkladı.

Kentte huzur ve asayişin sağlanması için görev yapan güvenlik güçlerinin çalışmalarını paylaşmak üzere bir arada olduklarını ifade eden Gül, İstanbul'un 16 milyona yaklaşan nüfusuyla dünyanın en büyük 15'inci metropolü olduğunu dile getirdi.

Vali Gül, 131 ülkeden daha fazla nüfusa sahip şehirde 56 bin 376 polis, 7 bin 633 jandarma ve 1053 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 65 bin 62 personelin görev yaptığını kaydetti.

Kentin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalıştıklarına dikkati çeken Gül, şu verileri aktardı:

"2023'te bir önceki yıla göre, 'katalog suçlar' olarak tabir edilen mal varlığına karşı suçlarda genel düşüş oranı yüzde 16 ve bu suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 72. Bunlardan evden hırsızlık yüzde 29, otodan hırsızlık yüzde 19, iş yerinden hırsızlık yüzde 21 azaldı. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 2 düşüşümüz var. Kişilere karşı suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 98. Bunun yanında, dolandırıcılık suçlarında 2023 yılında suç sayısı 14 bin 575, aydınlatma oranı yüzde 91'dir. Ayrıca, ilimizde 2023 yılında hapis cezalı aranan 43 bin 790 şahıs, gıyabi aranan 142 bin 245 şahıs olmak üzere toplamda 186 bin 35 şahıs yakalanmıştır."

Asayiş olaylarında 2024 yılının ilk 2 ayıyla geçen yılın aynı dönemini karşılaştıran Gül, "2024 yılının ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre şehrimizde 'katalog suçlar' olarak tabir edilen mal varlığına karşı suçlarda genel düşüş oranı yüzde 23, aydınlatma oranı yüzde 75 oldu. Evden hırsızlık yüzde 35, otodan hırsızlık yüzde 51, iş yerinden hırsızlık yüzde 20 azaldı. Kişilere karşı işlenen suçlar yine yüzde 2 düştü. Aydınlatma oranımız da yüzde 98 olarak devam ediyor. Bunun yanında, ilk 2 ayda dolandırıcılık suçlarında suç sayısı 2 bin 435, aydınlatma oranı yüzde 80'dir." diye konuştu.

Vali Gül, özellikle internet ve telefon dolandırıcılığına karşı kurumsal uyarıları dikkate almaları konusunda vatandaşları uyararak, kentte bu yılın ilk 2 aylık döneminde hapis cezalı aranan 11 bin 969 ile gıyabi aranan 33 bin 86 olmak üzere toplamda 45 bin 55 kişinin yakalandığını bildirdi.

Terörler ve organize suçlarla mücadele

Vali Gül, dünyanın tüm metropollerinde olduğu gibi İstanbul'da da güvenlik gündeminin en önemli başlıklarından birinin terör olduğunu söyledi.

2023'te, terör örgütlerine karşı operasyon sayısının bir önceki yıla göre yüzde 5,5, yakalananların sayısının yüzde 10 arttığını, 609 şahsın tutuklandığını, 477 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandığını vurgulayan Gül, bu yılın ilk 2 ayında ise terör örgütlerine karşı düzenledikleri 287 operasyonda 795 şahsın yakaladığını, 205 şahsın tutuklandığını, 167 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti.

Organize suçlarla mücadele kapsamında 2023'te düzenlenen 404 operasyonda bir önceki yıla göre, yakalananların yüzde 7, tutukluların yüzde 47 arttığını, 634 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandığını dile getiren Gül, bu yılın ilk 2 ayında da 45 operasyonda 448 şahsın yakalandığını, 231 şahsın tutuklandığını ve 109 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandığını anlattı.

Uyuşturucuyla mücadele

Vali Gül, zehir tacirlerinin kökünü kazımaya kararlı olduklarının altını çizerek, 2023'te narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalananların sayısının 59 bin 68 olduğunu ifade etti.

Önceki yıla göre ele geçirilen uyuşturucu maddenin miktarının yüzde 21 arttığına dikkati çeken Gül, "5 bin 701 şahıs tutuklandı. 3 bin 474 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 2024 yılı ilk iki aylık döneminde ise narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 13 bin 23 şahıs yakalandı. 2 ton 378 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 545 bin 320 adet hap, 2 milyon 22 bin 973 adet sentetik ecza maddesi, 1382 kilogram ara kimyasal ele geçirildi. 1131 şahıs tutuklandı, 610 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı." açıklamasında bulundu.

Gül, uyuşturucu tehlikesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında en büyük destekçilerin anneler olduğunun altını çizerek, "En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi" projesi kapsamında 2023'te bilgilendirdikleri annelerin sayısının önceki yıla göre yüzde 70 artıp toplamda 258 bine ulaştığını belirtti.

"2023 yılında bir önceki yıla göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyon sayısı yüzde 11 artarak 3 bin 695 oldu." diyen Gül, yakalananların sayısının yüzde 9 arttığını, 98 kişinin tutuklandığını, 564 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandığını aktardı.

Vali Gül, tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan kaçak sigara miktarının yüzde 35, tütün miktarının ise yüzde 27 arttığına dikkati çekerek, sahte içki imalatında kullanılan 212 bin 326 litre alkole de el konulduğunu kaydetti.

Bu yılın 2 aylık döneminde, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen 578 operasyonda 750 şahsın yakalandığını, 38 şüphelinin tutuklandığını dile getiren Gül, 35 şahsa ise adli kontrol tedbiri uygulandığını anlattı.

Gül, 170 bin paket kaçak sigara, 17 milyon 599 bin adet makaron, 21 bin 546 kilogram tütün ele geçirildiğine işaret ederek, 25 ton sahte alkole el konulduğunu bildirdi.

Trafik ve trafik kazası verileri

İstanbul'un 7/24 insan ve araç hareketliliği yaşayan yoğun bir şehir olduğunu ifade eden Gül, geçen yıl 5 milyon 406 bin 820 olan motorlu araç sayısının bu yıl 5 milyon 455 bin 930'a çıktığını, motosiklet sayısının da yüzde 5 artışla 650 bin 783'e ulaştığını söyledi.

Akıcı ve güvenli bir trafiğin sağlanması için gece gündüz çalıştıklarını ve önlemler aldıklarını belirten Gül, İçişleri Bakanlığınca şehre yeni atanan 6 bin 994 polis memurunun 2 bin 500'ünün trafik birimlerinde görevlendirildiğini, 2 bin 785 olan personel sayısının 5 bin 285'e çıktığını kaydetti.

Gül, emniyete ocak ayında teslim edilen 1173 araçtan 418'inin, 600 motordan ise 300'ünün trafik birimlerinin hizmetine verildiğini, 2023'te yapılan uygulamalarda 8 milyon 468 bin 663 aracın kontrol edildiğini aktardı.

Bu kapsamda 68 bin 568 servis aracının kontrol edildiğini kaydeden Gül, "Öğrencilerimiz başta olmak üzere özellikle servis kullanan ve servisle iş yerine gidip gelenlerin kazalara karışmaması, bu anlamda bir boşluk olmaması açısından servis denetimlerini velilerimizin de isteğine uygun, olabildiğince hassas şekilde yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Vali Gül, 2024 yılının ilk 2 aylık döneminde ise uygulamalarda kontrol edilen araç sayısının 2 milyon 755 bin 216 olduğunu ifade ederek, "Gözümüzün aydınlığı evlatlarımızın okul yolundaki güvenlikleri için de denetimlerimize ilk 2 ayda da aralıksız devam ediyoruz. 2024 yılı 2 aylık dönemde 22 bin 377 servis aracı kontrol edildi." diye konuştu.

Herkesin güvenliği için trafik kurallarına uymanın zorunluluk olduğuna dikkati çeken Gül, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen, hız, emniyet kemeri, alkollü araç kullanımı, yaya önceliği ve trafikte cep telefonu kullanımının önlenmesi başta olmak üzere bu tür projeleri uygulamayı kararlılıkta sürdürdüklerini kaydetti.

Davut Gül, 2023 yılında meydana gelen 138 ölümlü kazada 157 vatandaşın hayatını kaybettiğini, yaralanmalı kazalarda 32 bin 628 vatandaşın yaralandığını dile getirerek, "2024 yılının ilk 2 aylık dönemde ise ölümlü kazalarda 25 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ayrıca yaralanmalı kazalarda da 5 bin 151 vatandaşımız maalesef yaralandı. Oysa hepimizin hedefi, bir insanımızın dahi kaybedilmemesi. Trafik kurallarına uyarak, birbirimize sabır ve anlayış göstererek, bu acıları hep birlikte azaltabiliriz. Siz hemşehrilerime bu konuda güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Siber güvenlik ekiplerinin, internet yoluyla işlenen suçlara karşı 7/24 çevrim içi güvenliğin sağlanması için kararlılıkla mücadele ettiğini vurgulayan Gül, bu yılın 2 aylık döneminde kontrol edilen sayının 457 olduğunu kaydetti.

Denizlerin güvenliği

İstanbul Valisi Gül, İstanbul'un 436 kilometre deniz sınırına sahip olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız, denizlerimizdeki huzur ve güvenliğin sağlanması için 2023 yılında bir önceki yıla göre, görev icra saatini yüzde 6 artırarak 62 bin 390 saate çıkardı. Gemi ve tekne kontrol sayımız yüzde 16 artarak 21 bin 573'e yükseldi. Denizden kurtarılan kişi sayısı 193 oldu. Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik tekne kontrolü sayısı 5 bin 571 oldu. Yasa dışı su ürünleri avcılığı ihlali tespit sayısı yüzde 12 azalarak 499'a düştü. Yasa dışı avcılık sonucu el konulan su ürünleri yüzde 22 artarak 31 bin 106 kilograma ulaştı. Yasa dışı avlanan 13 adet tekneye el kondu. Çevre kirliliği tespiti yüzde 40 azalarak 62'ye düştü. Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBİ) sorgulamaları yüzde 67 artarak 58 bin 333'e ulaştı."

Bu kapsamda, 2024'ün ilk 2 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre komutanlığın gemi, tekne kontrol sayısının yüzde 48 artıp 4 bin 496'ya yükseldiğini aktaran Gül, "Denizden kurtarılan kişi sayısı yüzde 129 arttı, 31 kişi güvenle tahliye edildi. Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik tekne kontrolü yüzde 102 artışla 1802'ye, yasa dışı su ürünleri avcılığı ihlal tespit sayısı yüzde 18 artarak 141'e yükseldi. Yasa dışı avcılık sonucu el konulan su ürünleri yüzde 414 artarak 8 bin 930 kilograma ulaştı." bilgisini paylaştı.

Vali Gül, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu"na muhalefetle yasa dışı avlanan, mülkiyeti kamuya geçirilen tekne sayısının yüzde 67 arttığını, yasa dışı avlanan 5 tekneye el konulduğunu, çevre kirliliği tespitinin yüzde 20 azalarak 12'ye düştüğünü söyledi.

KİHBİ sorgulamalarının yüzde 10 artarak 92 bin 130'a ulaştığını ifade eden Gül, yaz döneminden itibaren Tuzla, Beykoz, Avcılar'da kurulacak yeni Sahil Güvenlik birimleriyle denizlerdeki denetimlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Gül, şehrin huzur, güvenliği ve esenliği için destekleriyle her daim yanlarında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Bakanlık teşkilatına teşekkür etti.

"Seçimler güven içerisinde huzurla geçecek"

İstanbul Valisi Gül, bir basın mensubunun seçim güvenliğiyle ilgili alınan tedbirlere ilişkin sorusu üzerine, propaganda döneminin huzur içerisinde geçtiğini, adeta bir demokrasi şöleninin yaşandığını gördüklerini dile getirdi.

Seçim öncesi, seçim günü ve sonrası olmak üzere bütün tedbirlerinin günlük ve haftalık değerlendirdiklerini belirten Gül, İçişleri Bakanlığının 81 ilde bunu koordine eden bir mekanizma oluşturduğunu, seçim kurullarının da mevzuatlarına göre kendi işlerini takip ettiğini, her hafta Bakanlıkla yaptıkları istişareler neticesinde bunları değerlendirdiklerini söyledi.

Vali Gül, "Seçimler, daha önceki seçimlerde olduğu gibi güven içerisinde huzurla geçecek. Seçimlerde bizim personelimizin tamamı bu işlerde görevlendiriliyor. Vatandaşlarımızın demokratik tercihlerini sandığa yansıtmaları için üzerimize düşen neyse yapmaya gayret ediyorlar." şeklinde konuştu.

Toplantıda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Vali Yardımcısı Hasan Gözen de yer aldı.