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Ölümlü kazaya karışan modacı tutuklandı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan İzmirli iş kadını Rahşan Ertuğrul tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 16:33, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 16:54
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Ölümlü kazaya karışan modacı tutuklandı

Kaza, 2 Mart günü Güzelbahçe ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekstil ve moda sektöründe faaliyet gösteren İzmirli iş kadını Rahşan Ertuğrul idaresindeki 35 ER 738 plakalı Range Rover marka lüks cip, oto yıkamacı Sadık Altıner idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini alırken, yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altıner'in cenazesi daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tutuklandı

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iş kadını Rahşan Ertuğrul, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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