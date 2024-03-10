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Sözleşmeli Personel kendi kurumu dışında görevlendirilebilir mi?

Sözleşmeli personel kendi kurumu dışında görevlendirilebilmesi, 375 sayılı KHK/Ek-25 ve bu kapsamda yayımlanan yönetmelik çerçevesinde mümkün olduğu değerlendirilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Mart 2024 14:00, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 09:12
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Sözleşmeli Personel kendi kurumu dışında görevlendirilebilir mi?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4'üncü maddesine göre; personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz. 6'ncı maddesine göre; ilgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

Dönemin Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu görüş yazısında (Tarih: 22.03.2006, Sayısı: 2912, Kaynak 25 sayılı bülten 9. Sayfa); 657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin görev yeri veya görevi dışında çalıştırılamayacağı ve kendilerine sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılamayacağı ve bu çerçevede başka bir kurumda görevlendirilmesinin de mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir denilmiştir. Devlet Personel Başkanlığı görüşü bu yönde iken 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 02.07.2018 tarihli 703 sayılı KHK'nin 178. Maddesi ile Ek 25'inci maddesi eklenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasına göre; statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle 1 yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre 1'er yıl olarak uzatılabilir. Maddenin sekizinci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre, bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığı'nca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Söz konusu Yönetmelik, Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği olup, 03.05.2019 tarihli 30763 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında geçici görevlendirme yapamayacaktır.

Yönetmeliğin 3'üncü maddesinde personel; kurumlarda, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak istihdam edilenleri şeklinde tarif edilmiştir. Bu tarife göre, kurumlarda sözleşmeli statüde çalışanlar da başka kurumlarda geçici görevlendirilebilecektir. Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Geçici Görevlendirme Formunda yer alan AÇIKLAMALAR kısmının 1 numaralı maddesi; "personelin görevlendirileceği kadro veya pozisyonun statüsü (memur, SÖZLEŞMELİ, işçi, akademik, askeri personel vb.) belirtilecektir." şeklinde yer almıştır.

Sonuç olarak, kurumlarda (mahalli idareler hariç) sözleşmeli personelin her ne kadar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar da sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz, sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz şeklinde düzenleme yapılmış olsa da Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında kurumlarının muvafakatiyle 1 yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebileceği değerlendirilmektedir.

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