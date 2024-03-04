Murat Kurum: Bu proje 5 yılda yapılan kreşlerden daha büyük!

Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışında yaptığı konuşmada, hep siyasetin hizmet tarafında olacaklarını söyledi.

Türkiye'de ve dünyada çok örneği olmayan böylesi bir projeyi duyduklarında çok heyecanlandıklarını dile getiren Kurum, "TOKİ başkanımızla birlikte hızlı bir şekilde bu projenin yapım sürecini başlattık. Bugün 85 bin metrekarelik alanda Üsküdar'ın göbeğinde, aynı zamanda Beykoz'un, Ümraniye'nin hemen sınırında yer alan ve hem nefes alacağımız hem de çocuklarımızın burada huzur içerisinde vakit geçireceği bir projeyi hamdolsun İstanbul'a kazandırmış olduk." diye konuştu.

- Bu proje, 5 yıl içerisinde İstanbul'da yaptığı kreşlerden daha büyük

Murat Kurum, İstanbul için aşkla sevdayla çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Üsküdar'da yaptığımız çocuk köyümüz, bu CHP'li İBB yönetiminin ilgisiz, yarı zamanlı belediye başkanının 5 yıl içerisinde İstanbul'da yaptığı kreşlerden daha büyük. Buradaki arazi değeriyle üstüne yaptığımız yapılarla buradaki anlayışla ve bakış açısıyla tüm yaptığı kreşlerden daha büyük bir proje. Bunların bir projesi, bir hayalleri olmadığı için her zaman böyle iftiraların, dedikoduların, polemiklerin arkasında şu koca 5 yılı geçirdiler. Şu koca 5 yılda Üsküdar'ın çocukları için dikili bir ağaçları, Üsküdar'ın gençliği için yapmış oldukları tek bir hizmet yok."

Mevcut İBB yönetiminin kendilerinin yaptığı projeleri, eserleri kötülemek adına bir çaba gösterdiğini aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çabanın dışında hiçbir şey göremezsiniz. 'İsrafı bitirdik' deyip, israfın en büyüğünü, yaptıklarını görürsünüz. Ama onlar ne yaparsa yapsın, onlar ne söylerse söylesin, İstanbul'umuzla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki 1 Nisan gelecek, dertler bitecek, 1 Nisan gelecek yüzler gülecek ve hep birlikte İstanbul'umuz için önce hayal kuracağız.

- İstanbul'da 650 bin konutu dönüştüreceğiz, metro hattını 5 yılda 2 katına çıkaracağız

Hayali olmayanın eseri olmazmış. Bu eser bir hayalle başladı, bugün gerçeğe dönüştü. Bir hayalle bu eser çocukların burada huzur içerisinde yaşayacağı bir alana dönüştü. Biz hayal kurmaya devam edeceğiz. Biz eser yapmaya, İstanbul için 650 bin konutla İstanbul'u dönüştürmeye devam edeceğiz. Biz metro hattını 5 yılda 2 katına çıkararak İstanbul'daki ulaşım çilesini bitiren tarafta olacağız."

"SİZE TAVSİYEMİZ, İSTANBUL'UN SORUNLARIYLA İSTANBUL'UN GÜNDEMİYLE İLGİLENMENİZ"

Kurum, bir tarafta İstanbul için hayalleri olan ve onu gerçekleştirenlerin bulunduğunu, diğer tarafta da İstanbul'un kaynaklarını, Üsküdar'ın kaynaklarını kendi emelleri için, kendi gelecekleri için harcayanların olduğunu dile getirdi.

Bir tarafta İstanbul'un kentsel dönüşümüyle alakalı bir irade ortaya koyanların, diğer tarafa 5 yılda 5 bin konutu dönüştüremeyenlerin olduğunu vurgulayan Kurum, "Esere bakmak, hizmete bakmak istiyorsan Üsküdar'a gel. Üsküdar'daki çocuk köyüne gel bir bak. Eser nasıl yapılırmış, hizmet nasıl yapılırmış, İstanbul'un kaynağı İstanbul'a nasıl harcanırmış gel de bir bak. Size tavsiyemiz, İstanbul'un sorunlarıyla İstanbul'un gündemiyle ilgilenmeniz. Farklı gündemler sizi hiçbir yere taşımayacak. Farklı gündemler sizi 31 Mart'ta büyük bir bozguna uğratacak. 31 Mart'ta biz aziz İstanbul'umuzla birlikte, Üsküdarlı kardeşlerimizle birlikte büyük bir zaferi kutlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin özgünlüğüne ve çocuklara özel olmasına dikkat çeken Hilmi Türkmen, şöyle konuştu:

Öyle bir proje yapalım ki çok özel bir proje olsun ve çocuklarla ilgili olsun. Birçok proje yapılıyor ama çocuklarla ilgili olanı çok nadir. Bakın şimdi çocuklarımız cıvıl cıvıl buradalar. Şu çocukların mutlulukları her şeye değer. Bir defa çocuklarla olması bir özgünlük. Sonra İstanbul'dayız, köylerimizden uzaklardayız. Köylerine gidenler var, gidemeyenler var. Dedik ki sevgili çocuklarımız, Anadolu'ya atalarının, dedelerinin köylerine gidemeyenler var. Hiç üzülmesinler; onları İstanbul'da şehrin merkezinde Üsküdar'da köyleriyle buluşturalım. Çok da güzel oldu. Şunu da itiraf edelim: Bu kadarını da hayal edemiyordum. Hayallerimizin ötesine geçti.

"İkinci bir örneğini bilen varsa getirsin de görelim"

Projenin özgün bir proje olması konusunda iddialı olduklarını söyleyen Türkmen, "Dünyada örneği yok. Bu konuda iddialıyız ve kesin konuşuyoruz. İkinci bir örneğini bilen varsa getirsin de görelim. Bulamazlar çünkü.Yeni dönemde de sürprizlerimiz, çılgın projelerimiz var. Yeni dönemde en önemli projemiz gençlerle alakalı. Onun da Türkiye'de örneği yok. Muhtemelen dünyada da yok. Bir gençlik kampı projemiz var. İnşallah yeni dönemde onu da sevgili gençlerimizle buluşturmuş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.