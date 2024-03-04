Talip Geylan'dan 'müfredat' açıklaması

Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Bankadan Müjde! 40.000 TL Direkt Kredi!
Bankadan Müjde! 40.000 TL Direkt Kredi!
Sponsorlu İçerik
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı
Şubatta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Şubatta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Yakalama kararı bulunan eski Nurdağı Belediye Başkanı teslim oldu
Yakalama kararı bulunan eski Nurdağı Belediye Başkanı teslim oldu
Tarım Kredi Marketler ramazanda fiyatları sabitleyecek
Tarım Kredi Marketler ramazanda fiyatları sabitleyecek
Erdoğan: Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artıracağız
Erdoğan: Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artıracağız
Halk eğitim müdür yardımcısına 'başörtüsüne hakaret' soruşturması
Halk eğitim müdür yardımcısına 'başörtüsüne hakaret' soruşturması
'CHP milletvekilinin odasında para dolu poşet bulundu' iddiasına inceleme
'CHP milletvekilinin odasında para dolu poşet bulundu' iddiasına inceleme
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Kazada yaralanan Destici'nin sağlık durumuna dair açıklama
Kazada yaralanan Destici'nin sağlık durumuna dair açıklama
Okul kantinlerinde 'meyve ve çorba günü' etkinliği başlatıldı
Okul kantinlerinde 'meyve ve çorba günü' etkinliği başlatıldı
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı! 'Kira' ve 'Diğer' seçeneği incelemede
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı! 'Kira' ve 'Diğer' seçeneği incelemede
YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
Ali Yalçın: Memurlarımızın ve emeklilerimizin kayıpları engellenmeli
Ali Yalçın: Memurlarımızın ve emeklilerimizin kayıpları engellenmeli
Emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı belli oldu
Emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı belli oldu
Önder Kahveci: Maaş zammından geriye yüzde 3 kaldı!
Önder Kahveci: Maaş zammından geriye yüzde 3 kaldı!
Şubat 2024'ün zam şampiyonu belli oldu
Şubat 2024'ün zam şampiyonu belli oldu
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Sınavlarda 'açık uçlu' soru dönemi başlıyor
Sınavlarda 'açık uçlu' soru dönemi başlıyor
İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak
Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Osmaniye'de 'Mahzen-3' operasyonu: 55 gözaltı
Osmaniye'de 'Mahzen-3' operasyonu: 55 gözaltı
Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu
Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu
Kabine toplanıyor: Masada ekonomi, terör ve atamalar var
Kabine toplanıyor: Masada ekonomi, terör ve atamalar var
TBMM'de seçim sonrası gündem yeni anayasa olacak
TBMM'de seçim sonrası gündem yeni anayasa olacak
'Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı' iddiası yalanlandı
'Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı' iddiası yalanlandı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Talip Geylan'dan 'müfredat' açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Uzay çağının konuşulduğu günümüzde, savunma, ilaç, gıda, denizcilik, farklı dünya ülkeleri ile yapılan işbirlikleri ve sanayide yapmış olduğumuz atılımlar, eğitim programlarında mutlaka yer almalıdır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 21:12, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 21:16
Yazdır
Talip Geylan'dan 'müfredat' açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yeni müfredat çalışmaları hakkında açıklama yaparak; değişikliklerin işin uzmanları, uygulayıcı öğretmenler ve sürecin bütün paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilmesi halinde faydalı olacağını söyledi.
Milletin milli bakış açıları ile örtüşen milli eğitim için milli ve yerli müfredat hazırlanmasını isteyen Geylan, toplumsal dayanışma, milli bilinç, millet, vatan ve bayrak sevgisinin de özenle vurgulanması gerektiğinin söyledi.
Dünya ve Türkiye için ihtiyaçların göz önünde bulundurularak, 21. yüzyıl becerilerinin mutlaka müfredatta yer alması gerektiğine vurgu yapan Geylan, "Uzay çağının konuşulduğu günümüzde, savunma, ilaç, gıda, denizcilik, farklı dünya ülkeleri ile yapılan işbirlikleri ve sanayide yapmış olduğumuz atılımlar, dünyanın yapay zeka ve farklı teknolojileri gündeme alması eğitim programlarında mutlaka yer almalıdır" dedi.

"Yapılacak değişiklikler, işin uzmanları ile yapılması halinde faydalı olur"
Geylan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Bakanlık yöneticilerinin kapsamlı yenilik yapma çalışmalarını ilgi ile takip ettiklerini belirterek, "Türk Eğitim-Sen olarak, yapılacak değişikliklerin işin uzmanları, uygulayıcı öğretmenler ve sürecin bütün paydaşlarının katılımı ile yapılması halinde faydalı olacağına inanıyoruz. Ancak böyle olursa hazırlanan programların Türk eğitim sisteminin ihtiyacı olan atılıma aracı olabileceğinin özellikle altını çiziyoruz. Aksi takdirde iyi olacağı düşüncesi ile başlatılan ve beceri temelli, bütüncül bir eğitim modeli iddiası ile ortaya çıkan bu güncellemenin; öğretmenlerin görüşleri, önerileri ve talepleri alınmadan yapılması emeklerin sakıt olmasına mahal verecektir" diye konuştu.

"Bizlere ihtiyaç duyulan her yerde var gücümüzle katkı sağlayabiliriz"
Türk Eğitim-Sen'in bütün unsurları ile Türkiye'nin geleceği adına yapılacak her faaliyete Türk milletinin değerlerini dile getirmek adına katılım sağlamaya çalıştığını söyleyen Geylan, "Tüm eğitim çalışanları, akademisyenler ve öğretmenler Türk milletinin cehaletle savaşında silah arkadaşımızdır. Biz inanıyoruz ki bütün öğrenciler bizim evladımız, geleceğimiz ve göz bebeğimizdir. Onların iyi eğitim alması, dünya ve ülke gerçeklerine göre yetiştirilmesi bizim ana ilkemizdir. Bu bakış açısı ile yeni hazırlanacak milli eğitim müfredatında aşağıda saymış olduğumuz ilkelerin çerçeve olarak belirlenmesini talep ediyor, bizlere ihtiyaç duyulan her yerde var gücümüzle katkı sağlayabileceğimizi ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bilimin evrensel birikimini kullanmakla milli bir müfredat hazırlamak arasındaki çizgi korunmalıdır"
Geylan, kamuoyuna yansıyan ve tartışılan konulara ilişkin çekincelerin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yeni program yapılmadan önce 'K12 Türkiye Bütüncül Modeli' hazırlanmıştır. Programlara kaynaklık eden bu modelde kavramsal beceriler, eğilimler ve sosyal-duygusal öğrenme becerileri oldukça detaylı bir şekilde yazılmıştır. Bu belgeye kaynaklık eden uluslararası metinler arasında OECD beceri setleri ve CEFR Avrupa dil çerçevesi bulunmaktadır. Çıkış noktası ve bu kısma kadar teorik olarak süreçte sorun görülmemektedir. Çünkü detaylı bir beceri çerçevesi çizilmiştir. Ancak bu belgedeki tüm kapsam ve içerik programlara aktarılmıştır. Bu durum programların çok fazla kavramsal yük ve içerikle doldurulmasına neden olmuştur; bu da hem program muhataplarının hem de sahada uygulayıcı öğretmenlerin işini karmaşıklaştırmaktadır. Ayrıca Bütüncül Modelin geliştirilmesi ve Model doğrultusunda programların hazırlanması UNICEF fonlarıyla yürütüldüğü göz önüne alındığında 'Yerli ve Milli Müfredat' söylemiyle çıkılan yolun hem bilimsel hem de ekonomik arka planının öyle olup olmadığı tekrar gözden geçirilmelidir. Program hazırlanırken Bilimin evrensel birikimini kullanmakla milli bir müfredat hazırlamak arasındaki hassas çizgi korunmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Müfredatta Türk milletinin tarihi, kültürel ve ahlaki değerleri göz önünde bulundurulmalı"
Geylan, Müfredatlar güncellenirken dünya ve Türkiye'nin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, 21. yüzyıl becerilerinin müfredatta yer alması gerektiğini söyleyerek, "Ülkemiz sanayici, iş dünyası, kalkınma teşkilatları, devlet planlama kurulu gibi kamu kurumlarının geleceğe yönelik talep, beklenti ve ortaklık teklifleri göz önüne alınmalıdır. Türk milletinin tarihi, kültürel ve ahlaki değerleri göz önünde bulundurulmalıdır. Milletimizin milli bakış açıları ile örtüşen milli eğitim için milli ve yerli müfredat hazırlanmalıdır. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın ne denli hassas olduğu göz önünde bulundurularak bizleri millet yapan tarih, kültür gibi milli vasıflarımız mutlaka yer almalıdır. Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı andan bugüne geçmişi, zaferleri çocuklarımıza öğretilmelidir" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber