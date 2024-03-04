Sendika aidatı için gerekli yüzde 2 barajı iptal edildi
Sendika aidatı için gerekli yüzde 2 barajı iptal edildi
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Mustafa Yılmaz EPDK başkanlığına yeniden atandı
Mustafa Yılmaz EPDK başkanlığına yeniden atandı
Bursa'da depremi hissedip ikinci kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
Bursa'da depremi hissedip ikinci kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya ve Çanakkale Valisi'nden 'deprem' açıklaması
Bakan Yerlikaya ve Çanakkale Valisi'nden 'deprem' açıklaması
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı
Şubatta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Şubatta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Yakalama kararı bulunan eski Nurdağı Belediye Başkanı teslim oldu
Yakalama kararı bulunan eski Nurdağı Belediye Başkanı teslim oldu
Tarım Kredi Marketler ramazanda fiyatları sabitleyecek
Tarım Kredi Marketler ramazanda fiyatları sabitleyecek
Erdoğan: Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artıracağız
Erdoğan: Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artıracağız
Halk eğitim müdür yardımcısına 'başörtüsüne hakaret' soruşturması
Halk eğitim müdür yardımcısına 'başörtüsüne hakaret' soruşturması
'CHP milletvekilinin odasında para dolu poşet bulundu' iddiasına inceleme
'CHP milletvekilinin odasında para dolu poşet bulundu' iddiasına inceleme
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Kazada yaralanan Destici'nin sağlık durumuna dair açıklama
Kazada yaralanan Destici'nin sağlık durumuna dair açıklama
Okul kantinlerinde 'meyve ve çorba günü' etkinliği başlatıldı
Okul kantinlerinde 'meyve ve çorba günü' etkinliği başlatıldı
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı! 'Kira' ve 'Diğer' seçeneği incelemede
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı! 'Kira' ve 'Diğer' seçeneği incelemede
YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
Ali Yalçın: Memurlarımızın ve emeklilerimizin kayıpları engellenmeli
Ali Yalçın: Memurlarımızın ve emeklilerimizin kayıpları engellenmeli
Emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı belli oldu
Emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı belli oldu
Önder Kahveci: Maaş zammından geriye yüzde 3 kaldı!
Önder Kahveci: Maaş zammından geriye yüzde 3 kaldı!
Şubat 2024'ün zam şampiyonu belli oldu
Şubat 2024'ün zam şampiyonu belli oldu
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Sınavlarda 'açık uçlu' soru dönemi başlıyor
Sınavlarda 'açık uçlu' soru dönemi başlıyor
İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak
Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Osmaniye'de 'Mahzen-3' operasyonu: 55 gözaltı
Osmaniye'de 'Mahzen-3' operasyonu: 55 gözaltı
Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu
Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Yerlikaya ve Çanakkale Valisi'nden 'deprem' açıklaması

Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, depremde olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 21:44, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 22:18
Yazdır
Bakan Yerlikaya ve Çanakkale Valisi'nden 'deprem' açıklaması

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.

Aktaş, "Yapılan taramalara göre şu an için ilimizde herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

Depremin çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

"An itibari ile olumsuz bir durum yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber