İstanbul'da havaya ateş açan kişi gözaltına alındı

Yerlikaya, şüpheliyi yakalayıp adalete teslim eden polisleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

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