Bursa'da depremi hissedip ikinci kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen; Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.