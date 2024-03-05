5 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Senato Başkanı Kandia Kamissoko Camara ile görüşecek

(Abidjan)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eryaman Halk Buluşması, Mutlu Aile Sağlığı Merkezi açılışı ile Mamak Halk Buluşması programlarına katılacak.

(Ankara/13.30/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur'da iş yurtları tesisi açacak, Salı Pazarı'nda ve Bucak ilçesinde ziyaretlerde bulunacak, Antalya Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, Gençlik Buluşması'na katılacak ve avukatlarla toplantı yapacak.

(Burdur/11.00/12.30/14.00/Antalya/16.00/17.00/18.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK ev sahipliğinde düzenlenen "Televizyon Dizilerinde Kadın Paneli" ile "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/14.00)

3- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulunacak, Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde "Tam Güvenli Fatih Bilgilendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/13.30/15.30/17.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyşehir'de esnafı ziyaret edecek, Meram'da Rukiye Mehmet Akış Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, Selçuklu Belediyesi Sille İlkokulu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Nizamülmülk Bilgehane-Lise Medeniyet Akademisi'nin açılışlarına katılacak.

(Konya/11.30/14.30/16.00/17.30)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hamamönü'nde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenecek "Turcorn Adayları Tanıtım Toplantısı" ile "YASED Olağan Genel Kurul Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/10.30/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı'nı, Tarım ve Orman il Müdürlüğü'nü, Fatih çarşısı ve Mevlana meydanındaki esnafı, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret edecek, sektör buluşması toplantısına katılacak, Sarayönü ve Altınekin ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.

(Konya/10.00-18.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Diyarbakır-Bismil-Batman Yolu Açılış Töreni"ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığı'na ve esnafa ziyaret gerçekleştirecek, gençlerle buluşacak.

(Diyarbakır/11.00-17.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları konulu düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak.

(Cidde)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu dördüncü haftasında, J Grubu'nda Galatasaray Ekmas, Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftası; Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bigadiç Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ve Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart müsabakalarıyla başlayacak.

(Hatay/14.00/Balıkesir/16.00/Kayseri/17.00)

3- A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki (EURO 2025) rakipleri, İsviçre'deki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

(Nyon/15.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasından, Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor müsabakası oynanacak.

(İstanbul/19.00)