Mustafa Yılmaz EPDK başkanlığına yeniden atandı
Mustafa Yılmaz EPDK başkanlığına yeniden atandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mart 2024 00:03, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 00:13
5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Mustafa Yılmaz yeniden EPDK başkanlığına atandı. İşte Resmi Gazetede yayınlanan karar:
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/69
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Mustafa YILMAZ atanmıştır.
4 Mart 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI