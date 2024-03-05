'Dur' ihtarına uymayarak polisi şehit eden sürücü tutuklandı

1,83 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürüsü Özgür Boztürk (37), ilçe jandarmadaki işlemlerinin ardından Havza Adliyesine sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Araçta yolcu olarak bulunan şahıs ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net