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Yurt genelinde sıcaklıklar 10 derece düşecek

Uzun bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar çarşambadan itibaren yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, sıcaklıkların yurt genelinde 10 derece kadar düşeceğini ve bütün haftanın yağışlı geçeceğini belirterek, "Mart ayı adeta kapıdan baktıracak." ifadelerini kullandı. 16 kent için de sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Yağışların kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 07:44, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 07:43
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Yurt genelinde sıcaklıklar 10 derece düşecek

Sıcaklıklar düşüyor.

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batı bölgelerinde yarın sabah başlayacak yağışların 5 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde görüleceğini belirten Yavuz, "Batı bölgelerindeki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, çarşambadan itibaren kuzeyden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklarının düşmesini, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmurla kar yağışının görülmesini bekliyoruz." dedi.

Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun güneyinde yarın kuvvetli lodosun etkili olacağını bildiren Yavuz, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağışların hafta sonu Doğu Anadolu'da görülmesinin ardından yurdu terk edeceğini ve yeni bir sistemin görüleceğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Sıcaklıklar şu an mevsim normallerinin üstünde ancak çarşamba gününden itibaren düşüşler başlıyor. Perşembe ve cuma günü sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak, hafta sonu ise mevsim normallerinin altına düşecek. İlk değerlendirmelere göre mart ayı adeta kapıdan baktıracak. Yurt genelinde 10 derece gibi hızlı bir sıcaklık düşüşü görülebilecek. Mevsim geçişlerinde vatandaşlarımız sıcak havayı görünce rahatlıyorlar ama bahara aldanmamak gerekiyor. Çarşambadan itibaren hava durumuna dikkat etmek gerekiyor."

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da hafta boyunca görülecek yağışların gün içerisinde aralıklı olacağını ve etkisini kaybedeceğini belirten Yavuz, perşembe ve cuma günü özellikle Kızılcahamam gibi kuzey ilçelerde kar yağışı ihtimali olduğunu söyledi.

Yavuz, "Ankara'da hava sıcaklığı 18 derece iken sıcaklık hafta sonu 8 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıklarının ise 4 dereceden eksi 2'ye kadar düşmesini bekliyoruz." dedi.

İstanbul'da dört gün boyunca yağış görüleceğini dile getiren Yavuz, sıcaklıkların gündüz 15-16 dereceden 10 dereceye, gece ise 8-10 dereceden 4 dereceye kadar ineceğini aktardı.

İzmir'de de dört gün boyunca aralıklarla yağış görüleceğini bildiren Yavuz, gündüz ve gece sıcaklıkların 7-8 derece kadar düşeceğini kaydetti.

14 KENTE SARI,2 KENTE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ise 16 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Sarı kod verilen iller: Ayfonkarahisar, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Burdur, Eskişehir, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Konya, Manisa, Uşak, Karaman

Turuncu kod verilen iller: Antalya, Muğla

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