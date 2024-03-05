Erzincan'da 6 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
Erzincan'da yapılan bir operasyonda, tır lastiğine zulalanmış 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 08:45, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 08:46
Erzincan'da Akyazı mevkiinde bulunan polis uygulama noktasında durdurulan çekici üzerinde bulunan İran plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan, lastiğe zulalanmış şekilde toplam 4 kilogram metamfetamin geçirildi.
Olayla ilgili İran uyruklu S.M. ve P.E.'ye 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılırken emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.