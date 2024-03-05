Erzincan'da 6 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan'da Akyazı mevkiinde bulunan polis uygulama noktasında durdurulan çekici üzerinde bulunan İran plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan, lastiğe zulalanmış şekilde toplam 4 kilogram metamfetamin geçirildi.

Olayla ilgili İran uyruklu S.M. ve P.E.'ye 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılırken emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.