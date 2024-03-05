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Brent petrolün varil fiyatı 82,58 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,58 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 09:28, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 09:28
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Brent petrolün varil fiyatı 82,58 dolar

Dün 84,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalarak 82,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,44 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in Kovid-19 sonrası yavaşlayan ekonomisini canlandırmak için ortaya koyduğu yeni hedef ve politikaların uygulanabilirliğinin sorgulanması etkili oldu.

Piyasalarda Çin'den gelen açıklamaların ekonomide büyümeyi yeterince beslemeyeceği ve petrol talebinde düşüş yaşanabileceği öngörüsü fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Çin ekonomisi, emlak krizi, ihracatın yavaşlaması, ABD ile jeopolitik gerilimler, nüfus azalması, borçlar ve rekor düzeyde genç işsizlik oranı gibi birçok zorluğun üstesinde gelmeye çalışıyor.

Çin, bu yıl için ekonomik büyüme hedefini yüzde 5 olarak belirlediğini açıkladı. Bu büyüme hedefi ülkede geçmişte görülen çift haneli büyümenin altında kaldı. Dünyanın en çok ham petrol ithal eden ülkesi Çin'de talebin azalacağı endişesi fiyatların düşüşünde etkili oluyor.

Bu hafta Mısır'da yapılan ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuç verebileceği beklentisi de fiyatların düşüşünü destekliyor. Hamas, Katar ve ABD'den heyetler, Pazar günü Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes müzakereleri turuna devam etmek üzere Kahire'ye geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ramazan ayı başlamadan önce Gazze'de 6 hafta sürebilecek geçici bir ateşkes anlaşmasına varılması konusunda ümitli olduklarını söyledi.

Öte yandan, büyük petrol üreticilerinin üretimlerini azaltmasından kaynaklanan arz faktörleri ham petrolün düşüşünü kısıtlıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkeler üretim kesintilerini haziran sonuna kadar uzatacaklarını açıkladı. Grubun üretim kesintisi kararının ardından artan arz endişeleri petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Grup üyeleri haziran ayı sonunda ülkelerin üretim kesintilerini yeniden değerlendireceklerini ve üretim seviyelerini piyasa koşullarına göre değiştirebileceklerini duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 83,73 ile 85,24 dolar aralığının direnç, 82,22 ile 80,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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