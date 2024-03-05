Emniyet personelinin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mart 2024 09:45, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 09:46
İçişleri Bakanlığınca 5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik şu şekilde:
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1, Ek-1/G, Ek-1/I ve Ek-2/B ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.