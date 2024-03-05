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MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonda İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişi arasında bulunan FETÖ'den ihraç edilen eski polisin evinde 4,5 kilogram kokain ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 15:58, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 15:59
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MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun detaylarına ulaşıldı.

Bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı belirlenen 8 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakaladı.

Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri Hamza Turhan A'nın da bulunduğu ve bu kişinin sosyal medyada İsrail aleyhine birçok paylaşımı olduğu belirlendi.

- FETÖ'den ihraç polisin evinden kokain çıktı

Şüphelilerin arasında yer alan ve daha önce FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K'nin de edindiği bilgileri MOSSAD'a ilettiği ortaya çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram kokain ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan Özkan Ş'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G'nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K'nin de emekli polis olduğu öğrenildi.

Bu arada, şüphelilerden Mehmet Y'nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K'nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan alet ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ndeki işlemleri sürüyor.

- Ne olmuştu?

Edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan eski emniyet amiri Hamza Turhan A. olduğu ve MOSSAD'ın bu kişiyle "Victoria" kod adlı ajanı üzerinden temasa geçtiği tespit edilmişti.

MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan A'nın para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirlemiş ve bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğunu ortaya çıkarmıştı.

Yapılacak işlerle ilgili Belgrad'da 2019'da MOSSAD'dan eğitim aldığı öğrenilen Hamza Turhan A'nın İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldığı ve daha sonra servisin yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldığı belirlenmişti.

Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen Hamza Turhan A'nın, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti.

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