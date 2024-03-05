Dolar günü 31,64 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ ABD Doları 31,5550 31,5560 31,6480 31,6490 Avro 33,9090 33,9100 34,3280 34,3290 Sterlin 39,5720 39,6890 40,1600 40,2770 İsviçre Frangı 35,3030 35,4800 35,7470 35,8170 ANKARA ABD Doları 31,5250 31,6050 31,6180 31,6680 Avro 33,8690 33,9490 34,2880 34,3480 Sterlin 39,5120 39,7220 40,1000 40,3000