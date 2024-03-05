Dolar günü 31,64 TL'den tamamladı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 31,64 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 17:21, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 17:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|31,5550
|31,5560
|31,6480
|31,6490
|Avro
|33,9090
|33,9100
|34,3280
|34,3290
|Sterlin
|39,5720
|39,6890
|40,1600
|40,2770
|İsviçre Frangı
|35,3030
|35,4800
|35,7470
|35,8170
|ANKARA
|ABD Doları
|31,5250
|31,6050
|31,6180
|31,6680
|Avro
|33,8690
|33,9490
|34,2880
|34,3480
|Sterlin
|39,5120
|39,7220
|40,1000
|40,3000