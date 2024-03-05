Son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı yaşandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, X hesabından yaptığı açıklamada, son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayının yaşandığını bildirdi.

Bakan Özhaseki, şunları kaydetti;

Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7,5 derece oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün aylık sıcaklık değerlendirmesine göre; 2024 yılı Şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi.